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Nazım Hikmet Vakfı’nda edebiyat söyleşileri
Nazım Hikmet Vakfı’nda edebiyat söyleşileri
Nâzım Hikmet Vakfı, odağında Nâzım Hikmet'in yaşamı ve sanatının yer alacağı bir dizi söyleşi programı başlatıyor.
Kültür Sanat 5 Ekim 2018 - 17:09

Şişli Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde 17 Ekim günü saat: 19’da gerçekleşecek ilk söyleşide Vakıf Başkan Vekili ve film yönetmeni Özcan Arca, “Nâzım’ın Şiirleri” konulu bir konuşma yapacak. 14 Kasım günü saat 19:00’da yapılacak ikinci söyleşide Vakıf Genel Sekreteri, şair Turgay Fişekçi, “Nâzım Hikmet ve Çağdaş Türk Şiirinin Gelişimi” üstüne konuşacak.

19 Aralık günü saat 19:00’da ise Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi, Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi Hülya Arslan, “Nâzım Hikmet’in Moskova Yılları”nı anlatacak.

Her üç söyleşiye de katılım ücretsiz olacak.

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