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Nazım Hikmet’in oğlu Memed Nazım hayatını kaybetti
Nazım Hikmet’in oğlu Memed Nazım hayatını kaybetti
Uzun bir süredir Fransa'da hayatını sürdürmekte olan 67 yaşındaki Memed Nazım, Paris'te hayatını kaybetti.
Kültür Sanat 15 Ekim 2018 - 07:37

Ressam Memed Nâzım'ın ölümünü ressam dostu Utku Varlık sosyal medyadan yayınladığı, “Memed Nâzım'ı yitirdik; Yakın ve uzak bellek, bana tarifsiz bir hüzünü anımsatıyor. Uzaklaşıyoruz yavaş yavaş” mesajıyla duyurdu.

MEMED ÜÇ AYLIKKEN TÜRKİYE’DEN AYRILDI

Nâzım Hikmet, 1950 yılında cezaevinden çıktıktan sonra Münevver Andaç'la birlikte oldu. Bu ilişkinden 1951 yılında Mehmet dünyaya geldi. Ancak Hikmet ile Andaç resmi olarak evli değildi ve Nâzım Hikmet oğlu üç aylıkken Türkiye'den ayrıldı. Memed Nâzım, babası Nâzım Hikmet'le küstü ve bir daha da babasıyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

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