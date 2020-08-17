Ne Çağatay Ulusoy, ne Kenan İmirzalıoğlu! Dijital dizilerin yıldızı Müfit Kayacan…

Türkiye’de dizi sektörü son yıllarda dijital mecrada büyük gelişim gösterdi. Televizyonlardaki çok uzun ve vasat senaryoların yerini, daha iyi kurgulanmış ve ince işlenmiş yapımlar almaya başladı.
Son yıllarda Netflix, BluTV, PuhuTV birçok yerli diziyi izleyicilerle buluşturdu.
Oyuncuların performansı da iyi planlanmış yapımlarla birlikte göz kamaştırmaya başladı.
Örneğin Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi.
Çağatay Ulusoy, Funda Eryiğit, Kenan İmirzalıoğlu, Melisa Sözen, Alina Boz, Kubilay Aka, Bartu Küçükçağlayan gibi isimler de yer aldıkları dizilerde beğeni topladı.
Ancak dijital platformlarda yayınlanan dizilerde gençleri sollayan bir isim dikkatleri üzerine çekti: Müfit Kayacan… 61 yaşındaki usta oyuncu dijital platformlarda yayınlanan Aşk 101, Alef, Bartu Ben’de yer aldı.
İşte, Kayacan’ın canlandırdığı roller…
Kayacan, BluTV’de yayınlanan Bartu Ben’de dayı karakterini canlandırdı.
Aşk 101’de okulun sert müdürü Necdet’e hayat verdi.
Alef’te adli tıp uzmanı Arap’ı canlandırdı.