Nejat Uygur vefatının 5’inci yılında anıldı

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Zincirlikuyu Mezarlığı’nda buluşan sevenleri ve ailesi Türk tiyatrosunun duayen ismi Nejat Uygur’u andı. Uygur’un kabri başında oldukça duygusal anlar yaşadı. Merhum tiyatrocu için dualar okunurken eşi ise Necla Uygur gözyaşlarını hakim olamadı.

‘NEJAT BABA SONSUZA KADAR HATIRLANACAK’

Usta oyuncunun oğulları Süheyl, Süha ve Behzat Uygur da babalarının kabri başında yer aldı. Babası gibi oyuncu olan Behzat Uygur, “Aslında şu anda Türkiye'nin her yerinde Nejat Baba'yı anıyorlar. Sadece bugün değil her saniye anıyorlar. Bugün bu vesileyle geldik ama Nejat Baba sonsuza kadar hatırlanacak. Aile olarak size teşekkür ederiz bugün yanımızda olduğunuz için” ifadelerini kullandı.