Neo Dervish ilk kez Türkiye’de

1999 yılında Avusturya'da ‘Yılın Olağanüstü Dansçısı' ilan edilen, dünya çapında yaklaşık 500 performansa, 50 ülkede ise 200 atölyeye imza atan; Danimarka, Fas, Hollanda, Tayland ve Birleşik Krallık'ın kraliyet ailesi üyelerine performans gerçekleştiren Ziya Azazi, ‘Neo Dervish' adlı gösterisinin Türkiye prömiyeri için 25 Mayıs'ta DasDas'a geliyor.

Arkaik danslardan biri olarak görülen sufi dönüşünü yıllardır sahnesine taşıyan Azazi'ye performansında canlı müzik olarak eşlik eden ney, vurmalı çalgılar ve elektronik müzik, farklı zaman ve çağların seslerini üreterek seyirciye tinsel, duygusal ve düşünsel bir zenginlik sunacak.

Türkiye'de birçok defa hem kendi çalışmalarıyla hem de ortak projelerle birçok kez sahne alan, Devlet Opera Balesi'nde baş dansçı olarak iki temsil yapan ve ‘Dervish in Progress' isimli gösterisini birçok festivalde sergileyen Ziya Azazi, sadece tek bir gösteri için Türkiye'de olacak.