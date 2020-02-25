Netflix’ten ‘7. Koğuştaki Mucize’ ve ‘Karakomik Filmler’ müjdesi

Geçtiğimiz yılın en çok izlenen filmi 7. Koğuştaki Mucize ve Cem Yılmaz'ın imzasının bulunduğu Karakomik Filmler 1, bu ay Netflix'te yayınlanacak.

Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı, Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği, 1983 yılında sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında yaşayan ve haksız yere hapse atılan Memo ile yedi yaşındaki kızı Ova’nın tekrar birbirlerine kavuşmaya çalışmalarını anlatan 7. Koğuştaki Mucize filmi, 2019’a damga vurmuştu. Film, 5 milyon 316 bin 933 kişi ile 2019’un en çok izlenen yapımı olmuştu.

Netflix, 7. Koğuştaki Mucize’nin bu ay platformda yayınlanacağını açıkladı. Film, 11 Mart’ta Netflix’te olacak.



KARAKOMİK FİLMLER DE GELİYOR

Cem Yılmaz’ın Kaçamak ve 2 Arada isimli iki filmden oluşan Karakomik Filmler’in birincisi ise geçtiğimiz Ekim ayında izleyicilerle buluşmuştu. Cem Yılmaz, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Necip Memili, Nilperi Şahinkaya ve Can Yılmaz’ın yer aldığı Kaçamak, eşlerine yalan söyleyip felekten bir hafta sonu geçirmek için lüks bir işletmede bir araya gelen bir grup erkeğin, yakınlarına dünya dışı varlıkların iniş yapmasıyla gelişen olayları anlatırken; Cem Yılmaz, Ozan Güven, Cem Davran, Cemre Ebuzziya, Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerin yer aldığı 2 Arada ise arabalı vapurda çalışan Metin’in hikâyesini anlatıyor.

Film, vizyonda beklenen izlenme sayısına ulaşamamış ve 700 bin 519 seyircide kalmıştı. Karakomik Filmler 1, 20 Mart’tan itibaren Netflix’te izlenebilecek.



HAKAN: MUHAFIZ YENİ SEZONUYLA GELİYOR

Netflix’te Mart ayında yayınlanacak yapımlar ve tarihleri şöyle:

DİZİLER

Hakan: Muhafız: 3. Sezon – 6 Mart

Ozark: 3. Sezon – 27 Mart

Élite: 3. Sezon – 13 Mart

Feel Good – 20 Mart

Unorthodox 26 Mart

FİLMLER

Spenser Kanunları – 6 Mart

Sitara: Kızların Hayalleri Sönmesin – 8 Mart