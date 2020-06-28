Nilperi Şahinkaya: ‘Ailem aç kalırım’ diye oyuncu olmamı istemedi

Babası Cibuti'nin Türkiye Büyükelçisi Levent Şahinkaya. Annesi, TBMM'deki Uluslararası Komisyonlar ve yurt dışı toplantıların simultane tercümanı Meltem Vural. Dedesi, uzun yıllar İsmet İnönü ve Bülent Ecevit'in sağ kolu olan CHP Grup Başkanvekili ve Ordu Milletvekili Orhan Vural.

O ise TV dizilerinin parlayan yıldızı Nilperi Şahinkaya. Babasının diplomatik görevi nedeniyle 32 yıl önce Senegal'in başkenti Dakar'da doğan Nilperi, orta öğrenimini Paris'te tamamladı. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. 4 dil bilen oyuncu ‘'Öyle bir Geçer Zaman ki'' dizisiyle tanındı. 2014'te ise Oyun Atölyesi'nde Zerrin Tekindor ile sahneye çıktı. Şu sıralar ‘'Aynen Aynen'' ve ‘'Yeni Hayat'' dizisi ile ‘'Kalp'' adlı tiyatro oyununun kadrosunda yer alan Şahinkaya dedesini, hayatını ve sanat dünyasını anlattı.

“DEDEM SERT BİRİYDİ”

15 yaşıma kadar yurt dışındaydık. Dedemi yaz tatilinde görürdüm. Balık tutmayı, sofrada uzun uzun siyaset, edebiyat konuşmayı severdi. Sertti, çekinirdik.

“HAYALİM OYUNCULUKTU”

Dedem yalnızlığı severdi, bu yönüm ona benzemiş. Ama siyasete ilgim olmadı. Çocukluğumdan beri oyuncu olmak istedim. Beni en mutlu eden, oynarken hissettiğim coşkuyu izleyicide uyandırabilmek. Olduğum yerden memnunum.

“ÜLKEME HASRET BÜYÜDÜM”

Babam önceleri oyuncu olmamı hiç istemedi. ‘Aç kalırım' diye çok korktu. Ama engel de olmadılar. Ülkeme hasret büyüdüm. Yurt dışında eğitim almam bana Fransızca, İngilizce, Almanca ve İtalyanca dillerini kazandırdı. Utangaçlığımı kırmak için de oyunculuğu seçmiş olabilirim. Bende oto sansür de var. Bazen şımarsam bile hemen kendimi toparlarım.

Başarılı oyuncu, “Ailem oyuncu olmama sıcak bakmadı, ama engel de olmadılar. Yurt dışında eğitim aldım. Ülkeme hasret büyüdüm, bu süreç bana 4 dil kazandırdı” dedi…

PARTİNİN ETKİN İSMİ

Ordu siyaseti ve CHP'de önemli bir yeri olan Orhan Vural, 1932'de doğdu ve geçen yıl hayata veda etti. 1969-1980 yılları arasında CHP'den Ordu Milletvekili ve Senatör seçildi. İsmet İnönü ile Bülent Ecevit'in CHP Genel Başkanlığı döneminde partinin etkin isimleri arasında yer aldı.