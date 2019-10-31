Nurderen Özbek’ten ‘Kastamonu Deneyimi’

Nurderen Özbek’in kaleme aldığı Geçmişten Geleceğe Yaşam Dünyaları ve Mekanlar-Kastamonu Deneyimi, geleneksel konut yerleşmelerini sadece fiziksel bir kabuk olarak görmek yerine o kabuğa biçim veren yaşantılarıyla ele alıyor. Kenti uzaktan gözlemliyor, sokak aralarında gezinerek yaşantıların bıraktığı izleri yakından deneyimliyor ve günümüz koşullarında bir sürdürülebilirlik için yol haritası çiziyor.

Sokakları, bahçeleri ve evleriyle yerleşme dokusunun oluşumundaki gündelik yaşantı izlerinin etkisini adım adım ortaya çıkaran çalışmasında, dokuyu fiziksel bir kabuk olarak korumak yerine geçmişin izlerini taşıyan ancak günümüzün yaşantısına engel olmayan bir sürdürülebilirlik için ana hatları çizmeyi hedefleyen Nurderen Özbek süreci şöyle tanımlıyor:

“Doğduğum kent Kastamonu'yu farklı bir açıdan keşfetmek için çıktığım bu yolda, geleneksel dokudaki yok olmaların bende yarattığı duyguların sadece sokak, bahçe, eve ait fiziksel yapının kaybına bağlı olamayacağı, aslında onların içindeki yaşantıların dokuyu şekillendirdiği ve sıradan olmaktan çıkardığı gerçeği beni insan varlığı, hafıza ve kültüre yöneltti. Farklı toplumların, toplulukların, bireylerin kendine özgü bilinç yapıları ve değerleriyle biçimlendirdikleri yaşam çevreleri, dokuyu oluşturan farklı katmanları, çeşitliliği ve bu çeşitlilikteki uyumu ortaya koydu; sözlü tarih çalışmaları sırasındaki değerli sohbetler kentin kaybolmaya yüz tutan hafızasını yeniden canlandırdı, kent dokusundaki değişimi gözler önüne serdi. Bir yandan yaşantı boyutuyla kenti deneyimlerken diğer yandan uzak ve yakın farklı mesafe gözlemleriyle yerleşme dokusunu algılamak, yere özel karakteristik öğeleri belirlemeyi sağladı.”



YAPI YAŞAM BİRLİKTELİĞİ

Kitabın arka kapağı için bir yazı kaleme alan Prof. Dr. Kutgün Eyüpgiller ise şöyle söylüyor:

“Dr. Nurderen Özbek, Geçmişten Geleceğe Yaşam Dünyaları ve Mekânlar adlı kitabında koruma kavramının sadece fiziksel yapıları, mekânları ve üretimleri korumak anlamı taşımadığını, yaşam verilerinin de korunması gerektiğini dile getiriyor. Özbek, “Yapı-yaşam birlikteliği, yaşam boyutunun belgelenmesi ve kentsel hafızanın her boyutuyla korunması” kavramlarını ele aldığı kitapta, mimari-kültürel mirasın sadece somut yapılardan ibaret olmadığını, görünenin arkasında soyut değerler bulunduğunu, bu tür araştırmalar için belki de en uygun kentlerden biri olan Kastamonu'yu laboratuvar olarak kullanarak başarılı bir şekilde ortaya koyuyor.”