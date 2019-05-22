Ödüllü piyanist Shikhiyev, konser alanına traktör römorkunda geldi

İskilip Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinliğe katılan ünlü piyanist Tofig Shikhiyev, Yalak köyünde bulunan 300 yıllık su değirmeni önünde konser verdi. Piyanist Shikhiyev, konser alanına traktör römorku üzerinde piyano çalarak geldi.

Tarihi değirmen önünde kendisini bekleyen davetlilerin alkışladığı piyanistin konseri katılımcılardan ilgi gördü. İskilip Kaymakamı Bestami Alkan, Milli Mücadele’nin 100’üncü yılı nedeniyle düzenledikleri etkinlikte piyanist Tofig Shikhiyev’i İskilip’te ağırlamaktan mutlu olduklarını belirterek konserin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev de böyle tarihi bir mekanda konser vermenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

(DHA)