Ödüllü roman yeni baskısıyla raflarda

Aykut Sığın’ın çevirisiyle Maya Kitap’tan okurlarla buluşan bu roman, aynı adla beyazperdeye uyarlanmış ve büyük ilgi görmüştü. Film, en iyi film dalında Oscar, Altın Küre ve Bafta ödüllerini kazanmıştı.

New York'ta özgür bir insan olarak doğup büyüyen Solomon Northup'ın gerçek hikâyesini anlatan roman, yazarın on iki yıl süren zorlu kölelik döneminin kendi ağzından gerçek bir anlatımıdır.

“12 Yıllık Esaret'i ilk okuduğumda, Anne Frank'in günlüğünü ilk kez okurken hissettiklerimin aynısını hissettim ve bu kitabın neden herkesin kitaplığında bulunmadığını merak ettim. Bana göre gerçek bir klasik.” –Steve McQueen, 12 Yıllık Esaret filminin yönetmeni

“Dehşet verici ve sürükleyici, aynı zamanda ilham veriyor. Northup bize, toplumdaki özgürlüğün kırılgan doğasını hatırlatıyor.” –Henry Louis Gates, Jr, Edebiyat Eleştirmeni