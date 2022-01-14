Oğlunu kaybeden Sinead O’Connor hastaneye kaldırıldı

2018 yılında Müslüman olup Shuhada Davitt adını alan İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor'un 17 yaşındaki oğlunun ölüm haberinin ardından toparlayamadığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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Nothing Compares 2 U adlı şarkısıyla müzik dünyasına damga vuran dünyaca ünlü İrlandalı kadın şarkıcı Sinead O'Connor'un bir süredir kayıp olan 17 yaşındaki oğlu geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmişti.

55 yaşındaki İrlandalı şarkıcı, haberi doğrularken Twitter hesabından yayımladığı mesajında “Güzel oğlum Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, hayatımın ışığı, dünyevi mücadelesini bugün bitirmeye karar verdi ve şimdi Tanrı'yla birlikte. Huzur içinde yatsın ve kimse onun yaptıklarını örnek almasın. Bebeğim. Seni çok seviyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan kaybın ardından O’Connor’un ‘çok zor günler geçirdiği ve bir türlü toparlanamadığı’ belirtildi.

Dün akşam hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki şarkıcı, Twitter hesabından, “Herkesi üzdüğüm için üzgünüm. Çocuğum olmadan kayboldum ve kendimden nefret ediyorum. Hastane bir süre yardımcı olacaktır. Ama Shane’i bulacağım. Bu sadece bir gecikme” dedi. O’Connor daha sonra, “Özür dilerim. Bunu söylememeliydim. Hastane yolunda polislerle birlikteyim.” ifadelerinde bulundu.

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