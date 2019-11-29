Olağanüstü bir hayat: Uğur Dündar

Usta gazeteci Uğur Dündar’ın yaşam serüveni kitap oldu. Kitapta, karakteristik özellikleri ile mesleki niteliklerinin analiz edildiği Uğur Dündar’ın nasıl bir halk kahramanı olduğu ve başarısının sırları okurlara sunuluyor. Ülkesinde neleri değiştirdiği çarpıcı örneklerle anlatılıyor. Hakkındaki bilinmeyenler de acıları ve sevinçleriyle birlikte ilk kez gözler önüne seriliyor. Gökmen Ulu’nun tempolu ve sürükleyici bir anlatımla yazdığı, “Olağanüstü Bir Hayat” sloganını taşıyan kitap 4 Aralık’ta okurlarla buluşuyor.

Soruşturmacı televizyon gazetecisi Uğur Dündar'ın macera dolu yaşamı 472 sayfalık kitapla ortaya konuluyor. Kitap tamamen olgulara ve belgelere dayanıyor. Gökmen Ulu'nun kapsamlı araştırmalar ve hem Uğur Dündar, hem de onunla çalışmış veya yaşamına tanıklık etmiş kişilerle görüşerek yazdığı kitap sıradışı bir biyografi olarak karşımıza çıkıyor. Uğur Mumcu'dan İlhan Selçuk'a, Çetin Emeç'ten Emre Kongar'a, İlker Başbuğ'dan Yılmaz Özdil'e, Bekir Coşkun'dan Emin Çölaşan'a, Aydın Doğan'dan Burak Akbay'a, Metin Akpınar'dan Müjdat Gezen'e kadar birçok tanınmış ismin yanısıra, Uğur Dündar'ın gençlik arkadaşlarının görüşlerinin de yerli yerinde serpiştirilmesi kitaba renk katıyor. Yazarın sürükleyici dili ve yüksek ritmiyle ilerleyen kitabın kurgusu hem keyif veriyor, hem de anlatımı güçlendiriyor.

Uğur Dündar'ın karakteristik özellikleri ve mesleki nitelikleri mercek altına alınıyor, yaşam felsefesi anlatılıyor. Rol modelinin kim olduğu, yetişme koşulları, hayatının akışını değiştiren dönüm noktaları, gazeteciliğe ve televizyonculuğa nasıl başladığı, hangi engellerle karşılaştığı, badireleri nasıl atlattığı, rekorları ve büyük başarısının sırları okurlara sunuluyor.



BİR TÜRKİYE HİKAYESİ

İçinden bir Türkiye hikayesinin geçtiği kitapta Uğur Dündar'ın Türk televizyonculuğunda yaptığı devrimler, dürüst ve cesur bir gazeteci olarak ülkesinde neleri değiştirdiği, kitleleri nasıl etkilediği çarpıcı örneklerle ifade ediliyor. Dündar'ın ülkesinin en sevilen ve en güvenilir kişilerinin başında gelmesini nelerin sağladığına, nasıl halk kahramanına dönüştüğüne ayna tutuluyor.

Meslek yaşamı boyunca mafyalar, rüşvetçiler, vurguncularla boğuşan, kötülüğe karşı iyilikle mücadele eden, gerçeğin peşinden koşarken iftiralara uğrayan ve adı ölüm listelerine alınan Dündar'ın zorlu yaşamındaki direnç noktaları ve güç kaynaklarının neler olduğu da yanıt buluyor. Neşeli ve şakacı yönlerinden örnekler veriliyor. Gıpta edilen fiziksel ve ruhsal sağlığının nedenleri gizem olmaktan çıkıyor. Yaşadığı sıkıntılar, acılar ve sevinçlerin gözler önüne serilmesiyle Uğur Dündar'ın bilinmeyen yönlerinin ortaya çıkacağı kitapta ayrıca, çocukluk ve gençlik yıllarına, ailesine, meslek yaşamına ait çok sayıda fotoğraf da yer alıyor. Bazı fotoğraflar ise ilk kez yayınlanıyor.

Mesleğinin ellinci yılında zirvedeki yerini koruyan duayen gazeteci Uğur Dündar'ın niçin bütünlüklü bir marka olduğu ve neden topluma model gösterildiği bu kitapla anlam kazanıyor.