Onların süper kahramanı Atatürk

Siyah Kedi Tiyatro yapımı Süper Kahramanım Atatürk, 13 kişilik kadrosu, dekoru, rengarenk kostümleri, coşkulu dans ve müzikleriyle gerçek bir kahramanı başarılı bir dille anlatıyor.

‘Çocuklarla Atatürk'ü bir tiyatro oyunuyla buluşturabilir miyiz?' sorusundan yola çıkarak yazılan ve sahnelenen Siyah Kedi Tiyatro yapımı Süper Kahramanım Atatürk, 13 kişilik kadrosu, muhteşem dekorları, rengarenk kostümleri, coşkulu dans ve müzikleriyle yılın iddialı çocuk müzikali olarak dikkat çekiyor.

Nisa Akidil İnci ve Melis Sena Yılmaz'ın yazdığı oyunda, süper kahramanlara inanan Leyla ve arkadaşları okullarını eski neşeli ve renkli günlerine dönüştürmek için Atatürk'ten ilham alıyorlar. Oyunda Onur Bilge, Tuba Kara, Erman Cihan, Ali Yükselir, İpek Şen, Halit Ünal, Mustafa Elikoğlu, Gamze Çelik, Metehan Özgür, Sinan Çelik'in rol alıyor.



OYUN TAKVİMİ ŞÖYLE

21 Aralık 2019 Cumartesi Beylikdüzü AKM 13.00

22 Aralık 2019 Pazar Ataşehir Duru (Watergarden) 13.00 – 15.00

24 Aralık 2019 Salı Kadıköy Halk Eğitim Sahnesi 11.00

26 Aralık 2019 Perşembe Ataşehir MKSM Halit Akçatepe 11.00

28 Aralık 2019 Cumartesi Kadıköy Halk Eğitim Sahnesi 15.00

29 Aralık 2019 Pazar Trump AVM Sahnesi (Şişli) 14.00