Orhan Aydın isyan etti: “Utanıyorum…”

Corona virüsü salgını nedeniyle zor geçiren tiyatrocular, “Tiyatromuz Yaşasın” başlıklı bir kampanya başlatmış ve ayakta kalabilmeleri için 7 maddelik bir talep listesini kamuoyuna sunmuştu. O maddelerden birisi de şöyleydi: “Zaman kaybetmeden tiyatro yasası çıkarılmalıdır. Kamusal tiyatrolar ticarethane kimliğinden kurtarılıp kamusal hizmet üreten sanat kurumu statüsüne geçirilmelidir.”

Usta tiyatrocu Orhan Aydın da bu süreçte sıkıntı yaşayan sanatçılardan birisi. 3 aydır para kazanamadığını belirten Aydın da tiyatronun ‘meslek’ kabul edilmesi gerektiğini belirten bir tweet attı:



