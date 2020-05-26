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Orhan Aydın isyan etti: “Utanıyorum…”
Orhan Aydın isyan etti: “Utanıyorum…”
Usta tiyatrocu Orhan Aydın, "Tiyatroyu 'meslek' kabul etmeyip, yasayı çıkarmayan bir ülkenin yurttaşı olmaktan utanıyorum" dedi.
Kültür Sanat 26 Mayıs 2020 - 11:04

Corona virüsü salgını nedeniyle zor geçiren tiyatrocular, “Tiyatromuz Yaşasın” başlıklı bir kampanya başlatmış ve ayakta kalabilmeleri için 7 maddelik bir talep listesini kamuoyuna sunmuştu. O maddelerden birisi de şöyleydi: “Zaman kaybetmeden tiyatro yasası çıkarılmalıdır. Kamusal tiyatrolar ticarethane kimliğinden kurtarılıp kamusal hizmet üreten sanat kurumu statüsüne geçirilmelidir.”

Usta tiyatrocu Orhan Aydın da bu süreçte sıkıntı yaşayan sanatçılardan birisi. 3 aydır para kazanamadığını belirten Aydın da tiyatronun ‘meslek’ kabul edilmesi gerektiğini belirten bir tweet attı:


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