Orhan Kemal Emek Ödülleri Sevin Okyay ve Ertunç Şenkay’ın

13-19 Eylül tarihlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenecek 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Orhan Kemal Emek Ödülleri’ni bu yıl, Türk sinemasının gelişmesine olan katkılarından dolayı Sevin Okyay ve Ertunç Şenkay’a veriyor. Festivalde özel bir bölümde anılacak, Türk Edebiyatı’nın usta ismi Yaşar Kemal anısına söyleşi ve film gösterimleri gerçekleştirilecek.

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Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın başkanlığında düzenlenen festivalde geri sayım başladı.

Festivalin Orhan Kemal Emek Ödülleri; eserleriyle Türk sinemasının gelişim sürecine vermiş oldukları değerli katkılarından dolayı; 5 Altın Portakal ve pek çok ödülün sahibi görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay ile sinema ve çevirmen, yayıncı, film eleştirmeni, muhabir, spor yazarı, radyocu ve televizyon programcısı Sevin Okyay'a verilecek.

Sevin Okyay ve Ertunç Şenkay'a Emek Ödülleri, 13 Eylül Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek festival açılış gecesinde takdim edilecek.

YAŞAR KEMAL ÖZEL BİR BÖLÜMLE ANILACAK

Festivalde özel bir bölümde, Türk Edebiyatı'nın usta ismi ve Yaşar Kemal anısına söyleşi ve film gösterimleri gerçekleştiriliyor. Festival, Yaşar Kemal Vakfı ile birlikte “Çukurova'dan Dünyaya Açılan Pencere” temasıyla, adı Adana kentiyle özdeşleşmiş hemşerisi Yaşar Kemal'i bu yıl “ Yaşar Kemal ile Çukurova'da Dünden Yarına” başlığı altında bir dizi etkinlikle anıyor. Yaşar Kemal Vakfı ile birlikte tasarlanan etkinliklerin ilki “Sinemada Yaşar Kemal” olacak.

14 Eylül'de Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek ‘'Sinemada Yaşar Kemal'' söyleşisi Mazlum Vesek moderatörlüğünde, Nebil Özgentürk'ün yönettiği belgesel gösterimi ile başlayacak.

Lale Mansur, Doç. Dr. Aydın Çam, Prof. Dr. Cihan Erdönmez, Nebil Özgentürk'ün konuşmacı olarak katılacağı söyleşiye, Türkan Şoray, Zülfü Livaneli, Arif Keskiner, Selim İleri online olarak katılım gösterecek. Yaşar Kemal anısına festival süresince, usta ismin eserlerinden uyarlanan Ağrı Dağı Efsanesi, Muradın Türküsü ve Yer Demir Gök Bakır filmleri gösterilecek. “Yaşar Kemal ile Çukurova'da Dünden Yarına” etkinlikleri 8 Ekim 12 Kasım 2021 tarihleri arasında da devam edecek.