Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok’un ilk fragmanı yayınlandı

Hafta sonu sızan görüntülerden sonra Sony Pictures, Marvel Sinema Evreni'nin bir parçası olacak Spider-Man: No Way Home'un (Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok) ilk resmi fragmanını yayınladı.

Sozcu.com.tr

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Bir süredir merakla beklenen Marvel Evreni filminin fragmanı yayınlandı. 2019 yapımı Mrümcek-Adam Evden Uzakta filminden devam eden sahnelerle sıkı bir kurgunun sinyallerini veren film, Peter Parker’ın Örümcek-Adam olmanın sonuçlarıyla baş etmesini konu alıyor.

Filmin yönetmen koltuğunda daha serinin daha önceki iki filmini de çeken Jon Watts otururken; başrolleri ise Tom Holland, Zendaya ve Benedict Cumberbatch paylaşıyor.

Spider-Man: No Way Home’un 17 Aralık’ta vizyona girmesi bekleniyor.

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