HAYAT
Hayat Haberleri - Kültür Sanat

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok’un ilk fragmanı yayınlandı

Hafta sonu sızan görüntülerden sonra Sony Pictures, Marvel Sinema Evreni'nin bir parçası olacak Spider-Man: No Way Home'un (Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok) ilk resmi fragmanını yayınladı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok’un ilk fragmanı yayınlandı

Bir süredir merakla beklenen Marvel Evreni filminin fragmanı yayınlandı. 2019 yapımı Mrümcek-Adam Evden Uzakta filminden devam eden sahnelerle sıkı bir kurgunun sinyallerini veren film, Peter Parker’ın Örümcek-Adam olmanın sonuçlarıyla baş etmesini konu alıyor.

Filmin yönetmen koltuğunda daha serinin daha önceki iki filmini de çeken Jon Watts otururken; başrolleri ise Tom Holland, Zendaya ve Benedict Cumberbatch paylaşıyor.

Spider-Man: No Way Home’un 17 Aralık’ta vizyona girmesi bekleniyor.

James Bond, The Rock'ı yendi: Daniel Craig, en yüksek ücretli film yıldızı oldu İlginizi Çekebilir James Bond, The Rock'ı yendi: Daniel Craig, en yüksek ücretli film yıldızı oldu Disney savaşı devam eden oyuncu, Wes Anderson'ın filmine katıldı İlginizi Çekebilir Disney savaşı devam eden oyuncu, Wes Anderson'ın filmine katıldı Fenomen dizi oyuncularına da kazandırdı: Game of Thrones yıldızlarının servetleri İlginizi Çekebilir Fenomen dizi oyuncularına da kazandırdı: Game of Thrones yıldızlarının servetleri