Oscar heykelciğini kimler kucaklayacak? Ödül töreninin favorileri kimler?

Bu gece 93.'sü gerçekleşecek Akademi Ödülleri için heyecan dorukta. Pandemi nedeniyle farklı bir formatta izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ödül töreninde sürpriz görüntüler yaşanması bekleniyor. Törenin yapımcıları arasında yer alan Steven Soderbergh'in açıklamalarıyla beklentinin daha da arttığı gecenin en çok merak edilen konularından biri ödül kazanacak isimler…

Bu yılki Oscar Ödül Töreni için de özellikle bazı favori isimler diğer adayları ezici bir şekilde öne çıkıyor. En iyi animasyon film kategorisi adaylarından Soul da bunlardan biri…

YENİ MERYL STREEP: VIOLA DAVIS

En iyi kadın oyuncu kategorisinde ise Viola Davis'in heykelciği kucaklamasına kimse şaşırmayacak. Kulislerde Davis için, bu neslin Meryl Streep'i olduğu konuşulsa da bu yılın adayları arasındaki bir diğer güçlü isim olarak da Carey Mulligan öne çıkıyor.



Belgesel filmlerde de su altı görüntüleriyle pek çoklarının favorisi olan Ahtapottan Öğrendiklerim güçlü bir aday olarak görülse de Time'ın da ödül kazanması kimseyi şaşırtmayacak gibi. Her iki belgesel de ödüle oldukça yakın duruyor.

ŞİKAGO YEDİLİSİ’NİN YARGILANMASI OSCAR’DA NE YAPACAK?

Şikago Yedilisi'nin Yargılanması BAFTA'ya iz bıraktığı gibi Oscar'a da iz bırakabilecek mi henüz bilemiyoruz; ama favorilerde yer aldığı kesin. En iyi kurgu için Sound of Metal ile kıyasıya mücadele eden filmin en iyi film, en iyi orijinal senaryo gibi farklı dallarda da adaylıkları var.

BAFTA’NIN EN YAŞLI KAZANANIN OSCAR MACERASI

En İyi Aktör için 28 Ağustos 2020’de kolon kanserinden hayatını kaybeden Chadwick Boseman ve The Father’daki rolüyle Anthony Hopkins favoriler arasında. Bu kategoride ödül kazanacak farklı bir ismin açıklanması sinema dünyasında şok etkisi bile yaratabilir. Hopkins son olarak BAFTA’da en iyi erkek oyuncu kategorisinde ödül kazanmıştı.

Oscar'ın habercisi olan BAFTA ödüllerinde Nomadland ile öne çıkan Chloe Zhao, Oscar'ın da favorilerinden.

Ödül töreni bu gece saat 03.00'da başlayacak.

İlginizi Çekebilir Steven Soderbergh, Oscar Ödül Töreni ile ilgili konuştu

İlginizi Çekebilir Çin Hükümeti'nden Oscar yayınına engel

İlginizi Çekebilir Oscar adayları açıklandı