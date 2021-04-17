Steven Soderbergh, Oscar Ödül Töreni ile ilgili konuştu

Pandemiyle beraber pek çok ödül töreni eski heyecanını kaybetti. Kırmızı halıda verilen pozların, göz alıcı sahne şovlarının, günlerce gündemden düşmeyen konuşmaların yerini; pijamayla ödülü kabul eden oyuncular, görüntüler arasına sıkıştırılan birkaç sahne şovu, Zoom üzerinden sınırlı sayıdaki katılımcı ile gerçekleşen ve bir saat içinde tamamlanan törenler aldı. Ünlü yönetmen Soderbergh, de yaptığı açıklamalarla 93. Oscar Ödül Töreni’nde bu gidişe bir son vereceklerini açıklıyor.

Soderbergh; kendisi gibi törenin yapımcıları arasında yer alan Stacey Sher ve Jesse Collins ile birlikte Associated Press'e Oscar gecesi için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

YENİ BİR FIRSAT

COVID-19 salgınıyla beraber insanların bir araya gelmesindeki zorlukları göz önünde bulundurarak 2021 Oscar Töreni için yeni bir bakış açısı geliştirdiklerini ve tüm programı yeniden düşündüklerini belirterek şunları söylüyor:

“Bir film yapımının yaratıcı sürecinin herhangi bir adımında, bir şeyin neden belirli bir şekilde yapıldığı hakkında soru sorduğumda ve yanıt olarak da ‘çünkü her zaman böyle yapıldı’ denildiğinde benim için sıkıntı başlıyor.” Soderbergh, bu yılın getirdiği zorlukları ödül şovunu geliştirebilecekleri bir fırsat gibi görerek hareket ettiklerini belirtiyor.

FİLM GİBİ Mİ OLACAK?

Sözlerine ödül töreninin bir filmmiş gibi hissettireceğini vurgulayarak devam eden yönetmen; “Gereksiz veya samimiyetsiz hissettiren her şeye karşı duran insanlar tarafından yapılan bir programı izliyormuşsunuz gibi hissetmenizi istiyoruz. Böyle şovları izlerken benim için eksik olan niyet buydu. Bir ses. Belirli bir sesi olması gerekiyor.”

Jesse Collins ve Stacey Sher'in de açıklamalarında töreni sunacak yıldızlarda sunucu yerine oyuncu gibi bahsetmeleri ödül törenine bir film gibi yaklaştıklarıyla ilgili sinyaller veriyor.

Koronavirüs nedeniyle iki ay ertelenen ödül töreni; Dolby Theatre yerine Los Angeles'taki Union Station'da gerçekleşecek.