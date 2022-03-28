Oscar töreninde Chris Rock’ı tokatlayan Will Smith, partide kendinden geçti

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden Oscar Ödül Töreni sırasında eşi hakkında espri yapan Chris Rock'ı sahneye çıkarak tokatlayan ve 40 dakika sonra ise "En iyi erkek oyuncu" ödülünü kazanan Will Smith'in Vanity Fair düzenlediği partide kendinden geçtiği ve çok neşeli olduğu görüldü.

Sozcu.com.tr

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Bütün dünya corona virüsü salgını, Rusya-Ukrayna savaşı ya da ekonomik krizi bir günlüğüne resmen unuttu… Dünya kamuoyu ve sosyal medya ünlü oyuncu Will Smith’in Los Angeles’ta düzenlenen Oscar ödül töreni sırasında sunucu Chris Rock’ı canlı yayında tokatlamasını konuşuyor…

Saçkıranla mücadele eden ve bu sebeple saçını kazıtan eşi Jada Pinkett Smith hakkında espri yapan ABD’li komedyen ve oyuncu Chris Rock’ın sözlerine önce gülen fakat daha sonra ise sahneye çıkan Will Smith’in Rock’a attığı tokat ve daha sonra sarf ettiği hakaretler gündemden düşmüyor.

Smith’in hareketi insanları “Will Smith’in tokadını destekleyenler” ve “Will Smith’in tokadını eleştirenler” olarak ikiye ayırırken, ünlü oyuncunun ise hiç oralı olmadığı ortaya çıktı… Oscar Ödül Töreni sonrasında Vanity Fair’in düzenlediği “after-party”e eşiyle birlikte katılan 55 yaşındaki Smith, elinde Oscar heykelciği ile adeta kendinden geçti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tokat attıktan 40 dakika sonra “en iyi erkek oyuncu” ödülünü alan Smith’in partide rap yaptığı ve Summertime ve Gettin’ Jiggy Wit It gibi şarkılara eşlik ettiği görülüyor. Sabahın ilk ışıklarına kadar dans eden Smith’in görüntüleri sosyal medyada da tartışma yarattı.

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