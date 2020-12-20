Osmaneli Konakları turizme açılıyor

Bilecik Osmaneli Belediyesi sağladığı destekler ve hibelerle yapmış olduğu Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Kültür Turizm Bakanlığı projeleriyle Osmaneli konaklarını restore etmeyi sürdürüyor.

150’si tarihi tescilli 500’e yakın konağın bulunduğu Osmaneli'nde 18. yüzyılda çıkan yangın sonucu büyük hasar gören Aya Yorgi Kilisesi de 2021 yılında restorasyonu yapılarak Kültür Merkezi ve Müze olarak kullanılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Osmaneli Konakları, Karabük Safranbolu, Ankara Beypazarı ve Eskişehir Odunpazarı Evleri gibi çok önemli bir yere sahip olacak.

TARİH YENİDEN CANLANACAK

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, göreve geldiği günden bugüne, kurdukları restorasyon ekipleri ile gece gündüz çalışarak tarihi konakları ayağa kaldırdıklarını ve geçmişin güzel görünümüne kavuşturduklarını söyledi. Yeniden restore edilen Osmanlı, Selçuklu, Roma gibi medeniyetlere ev sahipliği yapmış kerpiç, taş ve ahşap kullanılarak inşa edilen 2-3 katlı, cumbalı tarihi konaklar, otel, kafeterya ve müze olarak hizmet verecek. Bölge aynı zamanda doğal fotoğraf stüdyosu olarak da kullanılacak.