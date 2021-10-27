Osmanlı mirası çeşmelerden yeniden su akacak

Fatih'te 135 tarihi çeşme yeniden hayat buluyor. 53 çeşmenin onarımı yapıldı ve 10 çeşmenin de restorasyonu tamamlandı.

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İstanbu Fatih’te Osmanlı döneminden günümüze ulaşan fakat şehirleşmeye yenik düşen tarihi çeşmeler, yeniden gün yüzüne çıkarılıyor. Tarihi çeşmelerde su kültürünün devam etmesi ve eski işlevlerinin yeniden kazandırılmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yapılıyor.

Belediyenin sorumluluk alanına giren 135 tarihi çeşme tespit edilerek, envanterleri oluşturuluyor ve ardından etaplar halinde projelendirilerek, bakım ve onarımları gerçekleştiriliyor. Bu çeşmelerden 53 tanesinin temizlik ve bakım onarım çalışmaları yapılırken, 10 adet tarihi çeşmenin ise restorasyon çalışmaları tamamlandı.

“10 ÇEŞMENİN RESTORASYONU TAMAMLANDI”

Tarihi çeşmelerde yaptıkları çalışmalardan bahseden Fatih Belediyesi Kültürel Mirasın Korunması Müdürü Sümeyye Meryem Arslan, “Fatih’te 450 adet tarihi çeşme bulunuyor. Bunların 135 tanesi bizim sorumluluğumuzda. Bir yıl önce bu 135 adet tarihi çeşmenin genel durum tespitlerini yaparak envanterlerini çıkardık. Bu envanter dahilinde de etaplara ayırdık. Bu etaplar projeye ihtiyacı olanlar, bakım onarıma ve restorasyona ihtiyacı olanlar şeklinde. Şuan da 31 adet çeşmemizin projelerini çizdik ve koruma kuruluna ilettik. Eş zamanlı olarak bu çeşmelerimizde bakım onarım çalışmaları da yürütüyoruz. Son 10 ay içerisinde 50’ye yakın çeşmemizin bakım onarım çalışmalarını tamamladık. 10 adet çeşmemizin de restorasyonunu tamamladık” dedi. (İHA)