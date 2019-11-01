Oya Başar, Plastik Aşklar ile sahnede

Usta oyuncu Oya Başar'la, başarılı oyuncu Begüm Birgören'in başrollerini paylaşacağı, senaryosunu Ali Cüneyd Kılcıoğlu, yönetmenliğini Orçun Ucal, genel sanat yönetmenliğini de Fatih Küçük'ün üstlendiği Plastik Aşklar’ın yapımcılığını Performance Of Anatolia Latif Koru yapıyor.
Plastik Aşklar, eğitimli, kültürlü, hayatla eğlenebilen, elit ama bir o kadar da alaturka Alev'le (Oya Başar), çekingen, kendini savunmaktan korkan, geleneklerden bihaber, saf Sezen'in (Begüm Birgören) yüzleşmelerini, gelgitlerini, hayatla, kendileriyle ve ortak aşklarıyla olan hesaplaşmalarını konu ediniyor. Oyun, kadın psikolojisini anlamak adına da içinde güçlü analizler barındırıyor.
OYUN TAKVİMİ
26 Kasım – İzmir Torbalı
27 Kasım – İzmir Konak
28 Kasım – Denizli
29 Kasım – Aydın
7 Aralık – Kadıköy Halk Eğitim
9 Aralık – Çorlu
10 Aralık – İstanbul Bakırköy Yunus Emre
13 Aralık – Adana Opera Sahnesi
14 Aralık – Mersin Yenişehir KM
15 Aralık – Kayseri Kadir Has KM
19 Aralık – İstanbul MOİ
21 Aralık – Kadıköy DURU