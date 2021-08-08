Oyuncu Trevor Moore, 41 yaşında hayatını kaybetti

The Whitest Kids U Know'un kurucu ortağı olan; oyuncu, komedyen ve yapımcı Trevor Moore, 41 yaşında kaza sonucu hayatını kaybetti. Moore'un ölümüne neden olan kaza ile ilgili herhangi bir detay paylaşılmadı.

SOZCU.COM.TR

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Deadline’ın haberine göre, komedyen, oyuncu ve yapımcının ölümü, eşi ve ailesi adına menajeri tarafından yapılan açıklama ile doğrulandı. Açıklamada şu satırlara yer verildi:

“Kocamın, en iyi arkadaşımın ve oğlumuzun babasının kaybıyla harap olduk. Milyonlar tarafından yazar ve komedyen olarak biliniyordu ama bizim için o sadece tüm dünyamızın merkeziydi. Bu trajik ve ani bir kayıp ve bu yas döneminde mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyoruz.”

Moore; Zach Cregger, Sam Brown, Timmy Williams ve Darren Trumeter ile birlikte The Whitest Kids U Know’u kurdu ve yönetti. New York merkezli grup, 2006’da bir HBO ABD Komedi Sanatları Festivali ödülünü kazanmasının ardından ilgi gördü.

Zach Cregger ve Sam Brown ise ortak bir açıklama yaparak üzüntülerini ifade ettiler: “Bu sabah erken saatlerde, WKUK’un arkasındaki itici gücü kaybettiğimizi öğrendik. O bizim en iyi arkadaşımızdı ve hepimiz adına Trevor’ın kaybının hayal edilemez olduğunu söylüyoruz. Yüreğimiz yandı, eşinin ve oğlunun yaşadığı kaybın yanında üzüntümüz sönük kaldı.”

Moore ayrıca “Walk the Prank”i yazıp yönetti ve “The Trevor Moore Show”un yaratıcısı ve sunucusuydu.

Moore, 16 yaşındayken Virginia’daki gazeteler için haftalık karikatürler hazırlamaya başladı ve ardından yerel bir TV kanalı için haftalık bir komedi programı üretmeye başladı. 1999’da Moore, “Saturday Night Live” Baş Yapımcısı Lorne Michaels’ın yanında staj yaptı.

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