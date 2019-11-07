Oyuncular Sendikası’ndan Levent Üzümcü açıklaması: Artık yeter!

Tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü’nün “Anlatılan Senin Hikayendir” oyununun Artvin’in Hopa’daki Atatürk Ortaokulu’nda sahnelenmesi Kaymakamlık tarafından yasaklandı. Üzümcü, bu sansürün ardından oyununu bir düğün salonunda sahneleyeceğini duyurdu.

Oyuncular Sendikası, söz konusu sansüre tepki gösteren ‘Artık Yeter!’ başlıklı bir açıklama yayınladı. O açıklamada şöyle denildi:

“Üyemiz oyuncu Levent Üzümcü’nün ‘Anlatılan Senin Hikayendir’ isimli tiyatro oyununun yine yeniden sahnelenmesine izin verilmemiş, oyun Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘kamu binalarında sergilenmesinin uygun olmayacağı’ gerekçesiyle engellenmiştir. 21. yüzyıl Türkiye’sinde; Valilik, Kaymakamlık, Emniyet Müdürlüğü, Belediye vb. kamu kurumları tarafından keyfi biçimde uygulanan Levent Üzümcü gibi bazı muhalif oyuncuları özellikle hedef alan bu ısrarlı ve yıldırıcı engelleri kınıyoruz. Yalnızca oyuncu Levent Üzümcü’yü değil, Hopa tiyatro seyircisinin tiyatro oyunlarına erişimini de engelleyen bu ‘uygun olmama’ gerekçesinin hukuki dayanağını Hopa Kaymakamlığı’na sorduk ve bir yanıt bekliyoruz.

‘ÇÖZÜM ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM’

Diğer tüm sansür vakalarında olduğu gibi, yaşanan bu vahim olay da ulusal ve uluslararası hafızayı korumak ve çözüm üretmek için sendikamız tarafından kayıt altına alınmıştır. Keyfi, gizli, açık sansüre karşı alınabilecek tüm önlemleri, bu konudaki ulusal ve uluslararası hukuki çalışmalar, yurt içindeki paydaşlarımız ve yurt dışındaki diğer kardeş örgütlerimiz ile ele almaya ve ivedilikle çözüm üretmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”

SANSÜR MECLİS’E TAŞINDI

Öte yandan CHP’nin Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Üzümcü’nün sansür edilmesi ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik soru önergesi hazırladı.

Bayraktutan, Soylu’ya şu soruları yöneltti:

– Artvin Çoruh Üniversitesi’nde tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü’nün ‘Anlatılan Senin Hikayendir’ oyunu hangi gerekçe ile yasaklanmıştır?

– Artvin ili Hopa ilçesinde Hopa Atatürk Ortaokulu konferans salonunda sergilenmek istenen ‘Anlatılan Senin Hikayendir’ oyununun kamu binalarında sergilenmesi hangi gerekçe ile uygun görülmemiştir?

– Artvin ili ve ilçelerinde 2019 yılı içerisinde uygun görülmemiş oyunların listesini ve uygun görülmeme gerekçelerini detaylarıyla kamuoyuyla paylaşır mısınız?

– Ülkemiz genelinde 2019 yılı içerisinde uygun görülmemiş oyunların listesini ve uygun görülmeme gerekçelerini detaylarıyla kamuoyuyla paylaşır mısınız?