Özveri nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘öz veri’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘özveri’dir
ÖZVERİ NE DEMEK: Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçme, fedakârlık.
ÖZVERİ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin özveri mi, öz veri mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı özveri şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
öz veri (Yanlış kullanım)
özveri (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Çok fazla özveri gerektiren bir işi var ama severek yapıyor.”