Ozzy Osbourne’dan kayıp gitar için 25 bin dolar vaadi
İngiliz müzisyen Ozzy Osbourne, sosyal medya hesabından bir duyuru yaparak, 1982'de bir uçak kazasında ölen eski grup arkadaşının ilk gitarının Kuzey Hollywood'daki Musonia Müzik Okulu'ndan çalındığını açıkladı.
71 yaşındaki Osbourne, “Randy Rhoads'un gitarı Şükran Günü'nde çalındı” diyerek, “Tahmin edebileceğiniz gibi, Randy'nin çalınan ilk elektronik gitarı gibi bir eşya, aile için yeri doldurulamaz bir şey” ifadelerini kullandı. Randy Rhoads, 1979'da Black Sabbath'tan ayrılan Osbourne'un solo kariyerine destek olmuştu. Uçak kazasında ölen Rhoads’ın Osbourne’un kariyerine büyük katkı verdiği biliniyor.