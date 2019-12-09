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Ozzy Osbourne’dan kayıp gitar için 25 bin dolar vaadi
Ozzy Osbourne’dan kayıp gitar için 25 bin dolar vaadi
Metal müziğin efsanelerinden Ozzy Osbourne, eski gitaristi Randy Rhoads’ın çalınan kayıp gitarını bulana 25 bin dolar (yaklaşık 145 bin TL) vereceğini duyurdu.
Kültür Sanat 9 Aralık 2019 - 12:35

İngiliz müzisyen Ozzy Osbourne, sosyal medya hesabından bir duyuru yaparak, 1982'de bir uçak kazasında ölen eski grup arkadaşının ilk gitarının Kuzey Hollywood'daki Musonia Müzik Okulu'ndan çalındığını açıkladı.

71 yaşındaki Osbourne, “Randy Rhoads'un gitarı Şükran Günü'nde çalındı” diyerek, “Tahmin edebileceğiniz gibi, Randy'nin çalınan ilk elektronik gitarı gibi bir eşya, aile için yeri doldurulamaz bir şey” ifadelerini kullandı. Randy Rhoads, 1979'da Black Sabbath'tan ayrılan Osbourne'un solo kariyerine destek olmuştu. Uçak kazasında ölen Rhoads’ın Osbourne’un kariyerine büyük katkı verdiği biliniyor.