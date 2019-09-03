Parasızlıktan Hollywood’a gidemedi! Ödülü kargoyla gelecek

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Los Angeles Uluslararası Kısa Film Festivali'nde 'En İyi Sinematografi' dalında birinci olan Antalyalı yönetmen Cevahir Çokbilir'in ödülü, seyahat giderlerini karşılayamadığı için kargoyla gönderilecek.

Annesinin 12 Eylül 1980 askeri darbesinde yaşadıklarını “Kar Zamanı” filmiyle beyaz perdeye aktaran yönetmen Cevahir Çokbilir, 5 binden fazla filmin yarıştığı festivalde jüri tarafından “En İyi Sinematografi” ödülüne layık görüldü.

Ancak filmin bütçesinin neredeyse yarısı kadar olan seyahat giderlerini karşılayamayan Çokbilir, 29 Ağustos’ta Hollywood’ta Raleigh Stüdyoları’nda düzenlenen törene katılamadı.

“ÖDÜLÜ KARGOYLA BEKLİYORUZ”

Cevahir Çokbilir, yaptığı açıklamada, ödülü ABD’deki törene gidip alamaması nedeniyle sevincinin yarım kaldığını söyledi. Hollywood Raleigh Stüdyoları’nda düzenlenen ödül törenine davet edildiğini ancak seyahat giderlerini karşılayamadığı için katılamadığını aktaran Cevahir, “Uçak bilet fiyatları çok yüksekti. Filmde rol verdiğim annemle benim Amerika’ya gidişimiz, filmin bütçesinin neredeyse yarısı kadar olduğu için ödül törenine katılamadık. Ödül kupamızı artık kargoyla bekliyoruz.” diye konuştu.

(AA)