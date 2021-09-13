Performans sanatçısı Marina Abramović WeTransfer ile iş birliği yaptı

Marina Abramović, kariyeri boyunca birbirinden dikkat çekici performansla sanat dünyasının odağı oldu. Sanatçı, şimdi de dijital alanda çalışmalarına devam ediyor. Abramović, dosya aktarım platformu WeTransfer ile bir araya gelerek sanatseverlerle buluşuyor.

Sozcu.com.tr

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Marina Abramović, çalışmalarıyla WeTransfer’in sanat odaklı oluşumu WePresent’te yer alıyor. Yeni sergisini sanal dünyada sanatseverlerle buluşturan sanatçı beş farklı oda hazırlayarak kalbine yakın tuttuğu beş hazineyi bu beş odada kristalize ediyor.

WeTransfer’in dijital sanat platformu WePresent ile bir yıllık bir iş birliği içinde olan sanatçı, performans sanatı hakkındaki bilgi ve tecrübelerini de bu iş birliği aracılığıyla dünya çapında 80 milyonluk bir topluluğa sahip platformda görücüye çıkartıyor.

Artnet News’in haberine göre, her oda Abramović, son elli yılda yaşamı ve kariyeri için hayati önem taşıyan bir nesneyi onurlandırıyor.

İlk oda, Abramović’in yaşamın gücüne olan inancını gösteren bir çöl bitkisi olan Jericho Gülü’ne atıfta bulunuyor. Sanatçı, 1978’de eski arkadaşı Frank Uwe Laysiepen ile Kaliforniya’nın Ölüm Vadisi’nde yaptığı bir yolculuk sırasında bir tanesine rastlıyor. İlk başta bitkinin öldüğünü düşünüyor, ancak suya daldırdıktan bir saat sonra, tamamen canlandığını görüyor ve kendisi için en ideal bitki olduğunu söylüyor.

İkinci odada ise Abramović, Vincent van Gogh’un Yıldızlı Gecesi’ne teşekkür ediyor.

Dördüncü odada, Susan Sontag’ın “Hepimiz birbirimizin acısıyla bağlantılıyız” sözlerine atıfta bulunuyor.

Bir başka odada ise NASA’nın son elde ettiği son gelişmelerden biri olan Mars’taki kaya parçasına ulaşılmasını kutluyor. Burada Abramović 10.000 yıldızın adını okuyor.

Abramović, çalışmalarının çoğunda ana unsur olarak kendi bedeniyle, genellikle maddi olmayanın gücünü gösterir; gözlemcilerin saklayabileceği tek şey bir anı. Dijital dünyaya geçişi, bu zihinsel hatıraları korumanın yeni yollarını ifade ediyor.

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