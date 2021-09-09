Perre Antik Kenti’nde heyecanlandıran keşif

Adıyaman'da Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kenti'nde devam eden kazılarda avlu döşeme alanı, su kanalı, sütün ve yazıtlar bulundu.

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Kommagene Krallığı’nın beş büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan Örenli Mahallesi’ndeki yerleşim alanlarının bulunduğu bölgede kazı çalışmaları sürüyor.

100 gündür devam eden kazı çalışmasında bir evin avlusunun zemin döşemesi, sütunlar, su kanalları, yazıtlar ile Bizans ve Roma dönemine ait sikkeler ile objeler bulundu.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, “Burada yaptığımız kazılar sonucunda mermer taştan yapılmış avlu ile ağırlıkları 400-500 kilo arasında değişen su kanalları ortaya çıktı. Kanalların taşlarının üzerinde, hangi atölyeden geldikleriyle ilgili yazıtlar var. İlerleyen günlerde devam edecek olan kazılarda yeni ve önemli detaylara ulaşacağımızı düşünüyoruz” dedi.



Bölgede yürütülen çalışmalarda daha önce içlerinde iskeletler olan iki kaya mezar bulunduğunu belirten Alkan, “Bu bölgede doğal şartlar elverdiği sürece yıl sonuna kadar kazı çalışmalarını sürdüreceğiz. Hedefimiz yıl sonuna kadar iki dönümlük alandaki kazı çalışmalarını tamamlamak. Önümüzdeki yıl ise kazı alanını genişleterek Perre Antik Kenti ve o dönemin tüm izlerini ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz” diye konuştu. (DHA)