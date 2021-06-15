Peyami Safa unutulmadı

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Peyami Safa için ölümünün 60. yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği’ndeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törene İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı da katıldı. Törende Peyami Safa için dualar edildi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, “Peyami Safa fikirleriyle mücadelesiyle, üslubuyla, eserleriyle yakın dönem fikir hayatımızın çok önemli önde gelen isimlerinden biridir. Yaşantısında üslubuna baktığımızda dikkatle incelenmesi istifade edilmesi gereken bir isimdir” dedi.

BABASIZ VE HASTALIKLA BÜYÜDÜ

Servet-i Fünun dönemi şairlerinden İsmail Safa'nın oğludur. ‘Server Bedi’ takma adıyla bilinen ve yazar kimliğiyle öne çıkan Peyami Safa, 2 Nisan 1899’da İstanbul'da dünyaya geldi. Sivas’a sürgüne gönderilen babasının orada ölmesi neticesinde yetim kalır ve ‘Yetim-i Safa’ adıyla anılır.

Usta yazar, 9 yaşındayken geçirdiği kemik hastalığının yanı sıra yaşadıkları geçim sıkıntısı sebebiyle düzenli eğitim alamadı. Cumhuriyet ve Milliyet gibi gazetelerde eleştirel üslupla yazılar yayımladı.

Türk edebiyat tarihine 9. Hariciye Koğuşu, Cingöz Recai, Fatih Harbiye, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu gibi romanlarıyla damga vurdu. Romanlarının birçoğu defalarca sinemaya aktarıldı.

Roman, hikaye, gazete yazıları, fikri yazılar vb. pek çok konuda eserler verdi. Romanları ve romanlarından sinemaya aktarılan eserleri hala en çok rağbet gören eserler arasındadır.

OĞLUNUN ÖLÜMÜNE DAYANAMADI

1957’de hastalanan tek ve çok sevdiği oğlu Merve Safa’nın 1961’de vefatından 4 ay sonra büyük sarsıntı sonucu 15 Haziran 1961’de beyin kanaması sonucu İstanbul’da vefat etti.