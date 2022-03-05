Phoebe Waller-Bridge yeni dizisiyle geliyor

Fleabag dizisiyle hayatımıza giren Phoebe Waller-Bridge, yapımın yakaladığı başarının ardından yeni projeler için Amazon'la anlaşmıştı. Şimdi bu iş birliğinin ilk meyvesi geliyor.

Sozcu.com.tr

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İki sezon devam eden ve 6 Emmy ödülü kazanan Fleabag dizisi, dünya çapında büyük ilgi görmüştü. Dizinin yakaladığı başarının ardından Amazon Prime Video hemen kolları sıvayarak Phoebe Waller-Bridge’i bünyesine katmıştı.

Bu iş birliğinin ilk projesine dair tüm bilgiler henüz gizli tutuluyor. Variety’de yayınlanan habere göre, Amazon Prime Video’da yayınlanacak olan yeni dizinin, komedi ya da drama tarzında olup olmayacağı açıklanmadı. Ayrıca konusu ve diğer oyuncuları da henüz bilinmiyor. Çekimlerin ise 2022 bitmeden önce başlaması bekleniyor.

FLEABAG’DEN BU YANA PHOEBE WALLER-BRIDGE

İngiliz oyuncu, senarist ve yapımcı Phoebe Waller-Bridge; yalnız bir kadını anlatıp başrolünü canlandırdığı Fleabag dizisiyle dünya genelinde tanındı. Dördüncü duvarı yıkmak gibi yenilikçi tarzların uygulandığı dizi, 2016-2019 yılları arasında yayınlandı.

Dizinin yakaladığı başarının ardından ünlü aktrisin iş programı ise hayli yoğunlaştı. Yeniden çekilecek Mr. ve Mrs. Smith filminde Donald Glover ile yer alacaktı ancak projeden 2021’de ayrıldı. Şu anda dördüncü ve son sezonunu yayınlamakta olan Killing Eve dizisinin de yaratıcısıydı. Ayrıca James Bond filmi No Time to Die’ın senaryosu üzerinde çalıştı. Bunların dışına HBO’nun 7 bölümlük Run dizisinde de oyuncu olarak yer aldı. Henüz vizyona girmeyen Indiana Jones 5 filminde de oyuncu olarak yer alıyor.

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