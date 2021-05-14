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Picasso’nun ‘Pencerenin yanında oturan kadın’ tablosuna 875 milyon TL

20'nci yüzyıl sanatının en ünlü isimlerinden İspanyol ressam Pablo Picasso'nun 'Pencerenin yanında oturan kadın tablosu, ABD'deki açık artırmada 875 milyon TL'ye satıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:44, 14/05/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Picasso’nun ‘Pencerenin yanında oturan kadın’ tablosuna 875 milyon TL

ABD’nin New York kentinde Christie’s Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmada, ünlü ressam Pablo Picasso’nun ‘Pencerenin yanında oturan kadın’ adlı tablosu 103 milyon dolara (875 milyon TL) satıldı.

Christie’s Müzayede Evi’nde eserle ilgili yer alan bilgiye göre, Marie Therese’nin gençliğinden esinlenen Picasso’nun söz konusu eserini 1932 yılında resmettiği ifade edildi.

Ünlü ressam, 25 Ekim 1881’de Malaga’da doğdu. Resim sanatına olan yeteneği küçük bir çocukken fark edilen Picasso, sanat hakkındaki ilk bilgilerini aynı zamanda bir ressam olan babası Jose Ruiz Blasco’dan öğrenmişti.

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Yayınlanma Tarihi:10:33,