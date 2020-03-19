Pınar Fidan’dan Alevilerle ilgili iğrenç sözler: Hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin

Pınar Fidan isimli şahsın Tuz Biber stand-up programında Aleviler ile ilgili “Hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin” gibi iğrenç sözler sarf etmesi sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Fidan’ın bu iğrenç gösterisini müzisyen Tolga Sağ, Twitter hesabından “Bu soytarıyı iyi tanıyın. Adı Pınar Fidan. Ağzından pislik dökülüyor, aşağılık esprilerini komik sanıyor” notuyla paylaştı.

‘ÜNLÜ OLABİLİR, İNSAN OLAMAZ’

Fidan’a tepki gösteren isimlerden birisi de usta sanatçı Sabahat Akkiraz’dı. Akkiraz, bu iğrenç gönderiyi paylaşarak, “İnsanların otele doldurulup yakılması, ibadethaneleri ile dalga geçmek, onlara yapılan saldırılar espri konusu değildir gerçekten. Pınar Fidan denen bu zavallı Alevilerle dalga geçip, acılarına gülünce belki ünlü olabilir ama insan olamaz” dedi.

On binlerce bu sözlere tepki gösterirken, nefret suçu işleyen Fidan, Instagram hesabını kapattı. Ancak hesabını kapatmadan önce bir açıklama yapan Fidan, kendisinin de Alevi olduğunu ve ironi yaptığını savundu: