Polo & Pan, Türkiye’ye geliyor

Daft Punk, Cassius ve Air gibi gruplardan ilham alan ve 90'lar hiphop'una hayranlık duyan; sahne adları olan "Polo & Pan" ile tanıdığımız Paul Armand-Delille ve Alexandre Grynszpan; 2 farklı şehirde, 2 konser için Türkiye'ye geliyor.

King Presents: Polo & Pan, ikilinin rüyalarını ve enerjilerini akıttıkları müzikleri ile dinleyicileri çocukluğun romantik dalgalarında dansa davet ediyor. Türkiye’de de çok sevilen ekip, 4 Ekim Cuma İzmir Arena’da; 5 Ekim Cumartesi ise İstanbul Volkswagen Arena’da sahne alacak.

Polo & Pan türler arası müzik köprüleri kurmaya ve harika editler yapmaya inanan iki DJ'in yollarının Paris'in meşhur kulübü Le Baron'un DJ kabininde kesişmesi ile doğdu. İkili, fantastik unsurların öne çıktığı çalışmalarıyla günümüz çağdaş müzik dünyasının en heyecan verici gruplarından biri olarak kabul ediliyor.