R.O & Konoba Türkiye turnesinde

Türkiye’de büyük bir hayran kitlesi bulunan Belçika çıkışlı Oscar and The Wolf'ın devamı olarak görülen R.O & Konoba Türkiye turuna çıkıyor.

R.O & Konoba, Analog Prodüksiyon ve GRGDN iş birliği ile düzenlenecek konserler Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Antalya'da dinleyicilerle buluşacak.



Electro-pop ve downtempo türleri ile enstrümental vokal öğelerini sound'unda bir araya getiren Belçikalı ikili R.O & Konoba, ilk olarak 18 Mart Çarşamba Ankara 6:45 KK'nde hemen ardından 19 Mart Perşembe İstanbul'da Babylon sahnesinde müzikseverle buluşacak. 20 Mart Cuma günü İzmir Hangout Performance Hall'da, 21 Mart Cumartesi Eskişehir SPR Pub sahnesinde ve son olarak 22 Mart Pazar günü Antalya Tudors Arena'daki performansıyla turunu tamamlayacak.

Raphael Esterhazy ve Oliver Rugi'nin, Konoba ve R.O projelerinin 2017'de bir araya gelmesiyle ortaya çıkan ‘R.O x Konoba’; son dönemin heyecan verici elektronik müzik projeleri arasında anılıyor.