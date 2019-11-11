Recep İvedik 6’nın gişedeki performansı belli oldu!

Şahan Gökbakar'ın son filmi Recep İvedik 6 açılışı bir milyon 6 bin 437 kişiyle yaptı. Serinin diğer yapımları ile karşılaştırıldığında, Recep İvedik 6 sadece Recep İvedik 1'in ilk üç gündeki seyirci sayısını aşabildi. Buna rağmen, Recep İvedik 2019'un en iyi açılışını yapan film unvanını elde etti.

Sinemada bu yıl yaşanan promosyon krizi filmleri de etkiledi… Daha önce sene başında vizyona girmesi beklenen filmler, takvim değiştirdi ve seyirci ile sene sonunda buluştu. Bu rötar gişedeki başarıyı da derinden etkiledi. Ekim’de vizyona giren Cem Yılmaz’ın Karakomik Filmleri, şimdiye kadar 676 bin 176 kişi tarafından izlendi ve beklentileri aşamadı. Recep İvedik 6’nın gişede nasıl bir açılış yapacağı merakla bekleniyordu. Şahan Gökbakar, filmi üç günde bir milyon 646 bin 846 kişinin izlediğini belirterek, “3 günde 1 milyon seyirci ile yine muhteşem bir açılış yaptık… Şubatlardan sonra kasım ayına da damgamızı vurduk ve tüm zamanların en iyi Kasım açılışını yaptık. Bir serinin 6’ıncısını yapıp 13 yıl boyunca hala bu sevgiyi ve ilgiyi koruyabilmek herkese kolay kolay nasip olmaz! Bizi yine gururlara layık gördünüz… Her defasında yine ve yeniden sizleri güldürmeye devam edeceğiz… Hepinizi çok seviyorum” dedi.

Şahan’ın haklı gururu sürerken, biz de Recep İvedik 6’nın, serinin diğer filmlerine göre açılışta nasıl bir performans gösterdiğine mercek tuttuk… Gökbakar’ın son filmi her ne kadar diğer filmlere göre açılışı daha gösterişsiz yapsa da, kasım ayında vizyona giren yapımlar arasında en iyi açılışı yapmasıyla dikkat çekti.



EN KÖTÜ AÇILIŞ YAPAN İKİNCİ FİLM

Recep İvedik 1’in hafta sonu açılışı 791 bin 536 kişiyle yapılmıştı. Recep İvedik’in açılışı bir milyon 209 bin 453 kişi ile olmuştu. Recep İvedik 3, açılışını bir milyon 153 bin 71 seyirci ile yaparken, Recep İvedik 4’ün açılış seyircisi bir milyon 641 bin 474 kişiyle olmuştu. Serinin en çok izlenen yapımı Recep İvedik 5 ise açılışı bir milyon 646 bin 846 kişiyle yapmıştı.

Recep İvedik 6 açılış rakamı ile sadece Recep İvedik 1’i geride bıraktı ve serinin en kötü açılış yapan ikinci filmi oldu. Recep İvedik 6, buna rağmen 2019’un en iyi açılış yapan filmi oldu.





RECEP İVEDİK SERİSİNİN İZLENME RAKAMLARI

Recep İvedik 1 – 4 milyon 301 bin 693

Recep İvedik 2 – 4 milyon 333 bin 144

Recep İvedik 3 – 3 milyon 326 bin 84

Recep İvedik 4 – 7 milyon 369 bin 98

Recep İvedik 5 – 7 milyon 437 bin 50