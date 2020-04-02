Ressam Ali Koçak hayatını kaybetti

Ünlü ressam Ali Koçak (66) bugün tedavi gördüğü Ankara'daki özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Koçak yaklaşık 8 yıldır prostat ve akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Koçak, yaklaşık üç ay önce ünlü heykeltraş oğlu Rıfat Koçak’ın intihar etmesi ile büyük acı yaşamıştı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Kızılağaç mahallesinde oğlu Rıfat koçak ile Koçak Sanat Atölyesi'nin yöneticiliğini yapan ünlü ressam Ali Koçak (66) bugün Ankarada tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bodrum'da bir çok ünlü ressamın yetişmesine öncülük eden ve 25 kişisel 15 karma sergiye katılan Koçak'ın eserleri uluslararası sergilerde de yer almıştı. Ayrıca sanatçının yurtiçi ve yurtdışı (Almanya, ABD, Fransa, Avusturya, Finlandiya, İngiltere) olmak üzere birçok özel koleksiyonda eserleri bulunmaktadır.

BODRUM’UN SANAT DÜNYASINA ÇOK ÖNEMLİ KATKILARI OLDU

Koçak’ın ölümü Bodrum’da büyük üzüntü yarattı. Fotoğraf sanatçısı İbrahim Hakkı Zırh, “Ali Koçak ve ilçemizde, Türkiye’de ve uluslararası sanat etkinliklerinde bizleri başarı ile temsil etti, şanssızlıklar üst üste geldi, Ali abi hem hastalıkla mücadele etti hemde çocuklarının acısına daha fazla dayanamadı, Bodrum’un sanat dünyasına renkli kişilikleri ve eserleriyle çok büyük katkıları oldu” dedi.

OĞLU 3 AY ÖNCE İNTİHAR ETMİŞTİ

Ünlü ressamın kızı ressam Elif Koçak 2016 yılında yaşamını yitirmişti. Koçak'ın oğlu 49 yaşındaki Rıfat koçak ise 9 Ocak 2020 tarihinde atölyede av tüfeği ile intihar ederek yaşamına son vermişti.

ALİ KOÇAK KİMDİR?

1954 yılı Tokat doğumlu olan Ali Koçak, ilk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamladı. 1973 yılında girdiği Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'na 3 yıl devam ettikten sonra ayrılan sanatçı, resim çalışmalarına bir süre ara verdi. Ancak resme olan tutkusu bir an bile azalmadı. Ağabeyi ressam Kasım Koçak'ın atölyesinde 4 yıl çalıştıktan sonra 1988 yılından itibaren resim yapmaya devam etti. Geçmişteki tecrübelerinin de yardımı ile iç dünyasındaki fantezilerini, düşlerini duygusal bir bağlamda, figüratif bir anlatım yolu ile ifade etmeye çalıştı.

Resim çalışmalarını, Bodrum'a yakın olan Kızılağaç'taki kendi atölyesinde sürdüren sanatçının bugüne kadar 25 kişisel, 15 karma sergide resimleri sergilenmiştir.