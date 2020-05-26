Ressam Nihat Evren Derman’ın tabloları büyük beğeni topladı

Ünlü ressam Nihat Evren Derman’ın yaptığı Anıtkabir tabloları beğeni kazandı. Derman, Atatürk ve Cumhuriyet’e bakışını SÖZCÜ’ye anlattı:

* Atatürk öngörüleri ve cesareti dışında entelektüel birikimiyle de fark yaratan bir liderdi. Değerli vecizeleri 100 yıldır yalnızca Türk toplumuna değil tüm dünyaya ışık tutmaktadır.

* “Yurtta barış, cihanda barış” gibi her dönem geçerliliğini koruyan ve evrensel niteliği olan vecizeleri halen insanlığa ışık tutmaktadır.

* Sanatçılara ithafen söylediği “Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkar olamazsınız” vecizesi ile büyük bir sorumluluk üstlendiğimizi düşünüyorum.

* Ülkenin kurucusu olmasına rağmen, kendisinin bile sanatçılarla kıyaslanamayacağı mesajını vermiş ve büyük bir tevazu örneği göstermiştir. Atatürk’ün sırtımıza yüklediği bu ulvi sorumluluk duygusu içinde 25 yıldır sanat üretme gayretindeyim.

* 19 Mayıs’ın ruhuna uygun bir çalışma ile Atamıza olan sevgimizi ölümsüzleştirmek arzusuyla paletimi elime aldım. “Sönmeyen Cumhuriyet Işığımız” adlı 30×40 cm. boyutlarındaki tuval üzeri yağlıboya tekniği ile resmettiğim triptik (üçleme) çalışmamda Anıtkabir’i farklı açılardan resmederek gelecek nesillere sanatsal bir belge bırakmak istedim.

* Eserlerimizi sonsuza dek yaşayacağına inanarak resmederiz ve bu bir anlamda ölümsüzlük duygusunu hissetmemizi sağlar.

* Resimlerimizin bizden sonraki emanetçileri de bilinçli koleksiyonerlerdir, sorumluluk duygusu ile geleceğe miras olan sanat eserlerini korur ve sahip çıkarlar.

* Millet olarak biz de Atatürk’ün eseri olan Cumhuriyet’in değerini biliyor ve 1923’ten beri tıpkı koleksiyonerler gibi sahip çıkıyor ve yaşatıyoruz, dünya durdukça var olacağına inanıyoruz.

NİHAT EVREN DERMAN KİMDİR?

1981 yılında İstanbul’da doğdu. Sanat hayatına babası Ressam Hüseyin Cahit Derman ile başladı. Yüzde 100 başarı bursu ile kazandığı Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü’nden mezun oldu.

Her yıl ABD’de yayımlanan ve dünya çapında 200 sanatçının içinde bulunduğu ‘International Contemporary Masters Volume 5’ kataloğunda yer aldı. ABD’de yayımlanan ‘International Dictionary of Artists’ ve ‘Important World Artists Vol.1’ adlı uluslararası katalogda yer aldı.

Sanatçının eserleri Atletico Madrid Müzesi ve Chicago Polis Vakfı'nda yer almaktadır. Yurti çinde, İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi (İMOGA), Beşiktaş JK Müzesi ve Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesi’nde çalışmaları yer almaktadır.

UNESCO’ya bağlı Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) asil üyesi olan Derman, çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.