Rick and Morty dördüncü sezon ne zaman? Yeni sezon fragmanı geldi!

Rick and Morty'nin dördüncü sezonundan görüntüler içeren bir fragman yayınlandı. Popüler dizi, yeni sezonuyla da takipçilerinin beğenisini kazanacak gibi görünüyor. Dizinin hayranları, Rick and Morty'nin sezonları arasındaki bu büyük boşluktan rahatsızlar. Ancak dizinin yaratıcıları, yeni anlaşmanın gelecekte bu araların daha kısa olmasını sağlayacağını açıkladılar.

RICK AND MORTY DÖRDÜNCÜ SEZON FRAGMANI

SEZON ARALARI KISALIYOR

Dizinin yaratıcılarından Dan Harmon, Entertainment Weekly'e verdiği röportajda, “Ne kadar hızlı yapabileceğimizi bilmiyorum. Ama bir daha asla bu kadar uzun sürmeyeceğini biliyorum. 4. sezona başlamadan önce konuşmamız gereken çok şey vardı. 5. sezona başlarken sadece 4. sezonu bitirip kendimizi belirli bir programa adamaya zorluyoruz” dedi.

RICK AND MORTY YENİ SEZON NE ZAMAN?

Dan Harmon, kimseyi umutlandırmak istemediklerini ama yeni anlaşmanın kendilerine daha hızlı ve güçlü ilerlemek için bir seçenek sunduğunu da sözlerine ekledi. Rick and Morty'nin dördüncü sezonunun galası 10 Kasım günü Adult Swim'de olacak.