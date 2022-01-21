Robert Pattinson, Parasite yönetmeninin yeni filminde rol alacak

Bir sonraki Batman olarak adından bahsettiren Robert Pattinson, Edward Ashton'ın bilimkurgu romanının uyarlaması için Oscar ödüllü yönetmen Bong Joon-ho ile birlikte çalışacak.

Sozcu.com.tr

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Parasite filmiyle Oscar’a damga vuran Bong Joon-ho, Robert Pattinson’ı Edward Ashton’ın yakında çıkacak romanı Mickey7’nin bilim kurgu uyarlaması için seçti.

Film, Pattinson’ın son projesi Batman için de anlaşmalı olduğu stüdyo Warner Bros tarafından çekilecek ve mart ayında vizyona girecek.

Bong ayrıca WarnerMedia ile Parasite temelli mini bir HBO dizisi için de çalışıyor.

Parasite, şimdiye kadarki en yüksek hasılat yapan Güney Kore filmi ve endüstrinin en prestijli ödülü olan Oscar’da da en iyi filmi kazanan ilk İngilizce olmayan film oldu. Bong’un önceki filmleri arasında Snowpiercer, The Host, Okja ve Barking Dogs Never Bite yer alıyor.

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