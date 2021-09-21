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Rolling Stone dergisi, tüm zamanların en iyi 500 şarkısını güncelledi

ABD'nin ünlü müzik dergisi Rolling Stone, tüm zamanların en iyi 500 şarkısı ile ilgili yaptığı listeyi güncelledi.

Sozcu.com.tr
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Rolling Stone dergisi, tüm zamanların en iyi 500 şarkısını güncelledi

Dünyanın önde gelen müzik dergilerinden Rolling Stone, ünlü “Tüm zamanların en iyi 500 şarkısı” listesini güncelleyerek okurlarına duyurdu.

Dergi, ilk 10 sıraya sadece ABD’de değil, dünya genelinde bilinen şarkıları listeye ekledi. Listenin ilk sırasında Aretha Franklin’in feminist ve Afro-Amerikan kadınları öne çıkaran Respect isimli şarkısı yer aldı.

En iyi 500 şarkı içinde ilk 10’da sadece İngiliz The Beatles’ın olması, “Bu liste sadece ABD’li müzisyenleri mi öne çıkarıyor” tartışmalarının başlamasına sebep oldu.

Listede Public Enemy isimli rap grubunun, müzik türünün en önemli klasiklerinden olan Fight The Power ikinci sırada yer aldı. Öte yandan Sam Cooke’un A Change is Gonna Come isimli şarkısı ise üçüncü oldu. Daha önceki listede birinci sırada olan Bob Dylan’ın Like a Rolling Stone isimli şarkısı ise dördüncü sıraya geriledi.

Listede 90’larada damga vuran Nirvana’nın Smells Like Teen Spirit isimli şarkısı da yer aldı.

Grunge grubu Nirvana’nın Smelss Like Teen Spirit isimli şarkısı ise beşinci sırada yer aldı. Marvin Gaye’in 1971 yılında yayınlanan What’s Going On isimli şarkısı 6’ncı sırada yer alırken İngiliz pop-rock grubu The Beatles’ın Strawberry Fields Forever isimli şarkı ise 7’nci sırada yer aldı. The Beatles’ın şarkısı listenin ilk 10’unda yer alan tek ABD dışındaki grup olması dikkat çekti

Missy Elliot’ın 2001 yılında yayınlanan “Get Ur Freak On” isimli şarkısı sekizinci, Fleetwood Mac’ın Dreams isimli şarkısı dokuzuncu ve Outkast’ın Hey Ya isimli şarkısı ise 10’uncu sırada yer aldı.

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