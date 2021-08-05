Rolling Stones’un davulcusu Charlie Watts hayranlarını üzdü

Dünyanın en popüler rock gruplarından olan Rolling Stones'un davulcusu Charlie Watts'ın çok kritik bir ameliyata girdiği açıklandı.

SOZCU.COM.TR

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Rock müzik dünyasının en ikonik gruplarından Rolling Stones’un davulcusu Charlie Watts’ın çok kritik bir ameliyata girdiği açıklandı.

Geçen yıl Covid-19 pandemisi dolayısıyla ertelenen ABD turnesine katılma ihtimali düşük olan 80 yaşındaki müzisyenin ameliyat sonrasında dinleneceği belirtildi. Yapılan resmi açıklamada Watts’ın ameliyatının başarılı geçtiği ve doktorlarının ünlü müzisyenin dinlenmesi tavsiyesi verdiği belirtildi.

Konuyla bir açıklama yapan Watts, “Hayatımda ilk defa ritim kaçırdım ve zamanlamam kötü oldu. Tekrar sağlığıma kavuşmak için çok sıkı çalışıyorum fakat bugün doktorların bana dinlenmem için yaptıkları tavsiyeyi kabul edeceğim” ifadesini kullandı.

Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood ile birlikte 40’tan fazla turneye çıkan Watts, dünyanın en başarılı davulcularından biri olarak tanınıyordu. Yaşları 70’lerinde olan Jagger, Richards ve Wood’a ABD turnesinde Steve Jordan isimli müzisyen eşlik edecek. Watts yerine sahneye çıkacak Jordan, daha önce Richards ile birlikte çalışmıştı.