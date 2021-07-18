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Ünlü müzisyen hastalığın detaylarını anlattı

90'ların sonlarına ve 2000'lere damga vuran rock grubu Blink-182'nun vokalisti ve bas gitaristi Mark Hoppus, dün katıldığı bir sanal etkinlikte hastalığının detaylarını anlattı. Bir süredir kanserle mücadele eden Hoppus, hastalığının vücudunda yayıldığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:28, 18/07/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Ünlü müzisyen hastalığın detaylarını anlattı

Blink-182 isimli ABD’li rock grubunun bir süredir kanserle mücadele eden solisti ve bas gitaristi Mark Hoppus yaşadıklarını ve hastalığının detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

Twitch üzerinden bir yayına katılan 49 yaşındakİ Hoppus, “Dördüncü evre lenfoma teşhisi konuldu. Şu an anladığım kadarıyla kanser vücudumda dört farklı bölgeye sıçradı. Vücudumda dört bölgeye yayıldığını nasıl anladılar bilmiyorum ama sanırım bu en yüksek seviye” dedi.

Kemoterapiye giden Hoppus, “Doktora gittikten sonra kemoterapinin işe yarayıp yaramadığını öğreneceğim” ifadesini kullandı.

Kansere yakalandığını Haziran ayında kamuoyuna açıklayan Hoppus, “Kemoterapi sonuçlarının durumundan bağımsız olarak bu süreci tamamlamam gerekiyor. Moralim yerinde. Kanseri yeniyoruz, sadece zamana ihtiyacım var” dedi.

Hoppus’un Blink-182’dan arkadaşları Travis Barker ve Tom DeLonge da ünlü oyuncuya destek mesajları gönderdi. Barker, “Mark benim arkadaşım ve onu seviyorum ve onu destekliyorum. Her adımında onunlayım ve onunla tekrar sahnelere çıkmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

DeLonge ise Twitter üzerinden bir mesaj yayınladı. DeLonge, “Mark çok güçlü ve süper bir insan ve bu süreci atlatacağına eminim” ifadesini kullandı.

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ABD kanser Sanat
Yayınlanma Tarihi:08:23,