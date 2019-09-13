Sainte Pulcherie Genco Erkal’ın müzikli gösterisi ile sezona başlıyor

Sainte Pulcherie Konserleri’nin bu sezonki ilk etkinliğinda Genco Erkal sahneye çıkacak. Usta tiyatrocu, Güneşin Sofrası'nda 20. yüzyıl edebiyatının iki doruk noktasını, Nâzım Hikmet ile Bertolt Brecht'i bir araya getiriyor. İki ozan, bu gösteride keyifli bir müzikal söyleşiye koyuluyorlar.

Kurt Weill, Hanns Eisler, Zülfü Livaneli, Fazıl Say, Timur Selçuk, Cem Karaca, Edip Akbayram gibi ustaların eserleriyle, izleyiciyi de bu sözlü-müzikli ziyafete davet ediyorlar.

İnsan zekasını doyuran bu mizah dolu ve kışkırtıcı sahne şöleninde, Tülay Günal ve Genco Erkal, dünyanın hâl-i pürmelalini, baskıyı, zorbalığı, adaleti, savaşı, barışı, hapisliği, vatan hasretini, kısaca yaşamaya dair her şeyi tartışıp, daha adil ve paylaşımcı bir dünyaya duyulan özlemi dile getiriyorlar.

Genco Erkal'ın uyarlayıp yönettiği oyuna, piyanoda Yiğit Özatalay, viyolonselde Deniz Doğangün, klarnet ve saksofonda Çağdaş Engin eşlik ediyor.