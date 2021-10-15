Sakıp Sabancı Müzesi’nde çocuklara özel atölyeler

İstanbul’daki Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) Öğrenme Programları, ekim ayı boyunca farklı yaş grubundan çocuklara yönelik atölyelerle devam ediyor. Atölyeler, hafta sonları Sera Atölye’de ve çevrimiçinde düzenlenecek.

Nazan DOĞANER HALICI

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Şeker Ahmet Paşa'nın sanatının öğrenileceği Şeker Ahmet Paşa ile Ormanda atölyesi yarın gerçekleştirilecek. 5-8 yaş grubuna yönelik manzara ve orman tablolarına yoğunlaşacak atölyede çocuklar, Japonların ‘shinrin-yoku' kavramından ve Şeker Ahmet Paşa'nın eserlerinden ilhamla kendi orman ekosistemini yaratacak. “Kentimin Renkleri” atölyesi 17 Ekim Pazar günü 6-8 yaş grubuna yönelik olacak. Sanatçı Beril Ece Güler'in ‘-scape' ve sanatçı Örsan Karakuş'un ‘Haydarpaşa Garı' isimli işlerinden yola çıkılacak atölyede çocuklar kendi yaşadıkları sokaklardan hareketle kolaj tekniği kullanarak İstanbul'u kendi renklerinde çizecek.

Dün Bugün İstanbul sergisinde yer alan Ege Kanar'ın “Vasıta” isimli eserinden yola çıkarak ses dalgaları ve sesin yayılmasının inceleneceği Ses Nasıl Yayılır? atölyesi 23 Ekim'de gerçekleşecek. 6-8 yaş grubuna yönelik atölyede “Ses nedir?”, “Nasıl yayılır?”, “Sesin çeşitli özelliklerini kullanarak hayatımızı kolaylaştırabilir miyiz?” sorularının cevapları aranacak. 6-8 yaş grubuna yönelik Benim Balkonum atölyesi ise 24 Ekim'de düzenlenecek. Çocuklar kendi evlerinden yola çıkarak karışık teknik kullanarak kendi balkon tasarımlarını oluşturacak.