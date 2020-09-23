‘Salgın’a mercek tuttular

Dünya tarihinde salgınların çok büyük etkileri oldu. bugün de bütün dünya yüz binlerce insanın hayatını, işini kaybettiği, sosyo-psikolojik bedellerin inanılmaz boyutlarda olduğu bir salgınla karşı karşıya. Pek çok insan belki de ilk defa geçmişi, bugünü ve geleceği sadece bireysel hayatlar bağlamında değil, küresel bağlamda da ele almaya başladı.

‘Salgın: Tükeniş Çağında Dünyayı Yeniden Düşünmek’ kitaba katkıda bulunan yazarlar, kendi uzmanlık alanlarının çerçevesinden düne, bugüne ve geleceğe baktı.

DİSİPLİNLERARASI DÜŞÜNMEYE DAVET

Tellekt yayınlarından çıkan kitap; okuru bilim, ekonomi, siyaset, tarih, çevre, toplumsal cinsiyet, sosyoloji, psikoloji, halk sağlığı, tıp tarihi, felsefe, edebiyat, medya, kültür ve sanat perspektifinden dünyayı yeniden düşünmeye davet ediyor.