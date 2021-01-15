Salondan Yayın’da 2. perde başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, kültür-sanat etkinliklerini ‘Salondan Yayın' adı altında sanatseverlere online olarak ulaştırmaya devam ediyor. Sanatseverleri, çocuklar için özel programlar, hazırlıkları devam eden oyunların provaları, İstanbul'un kültür sanat hayatına yön veren isimlerle söyleşiler, uzun süre kapalı gişe sahnelenmiş oyunların tekrar gösterimleri gibi pek çok etkinlik bekliyor.

İBB Şehir Tiyatroları'nın ocak ayında kurumsal sosyal medya hesaplarından sanatseverlerle buluşturacağı söyleşi, okuma provası ve oyun gösterimi programları şöyle:

İLK OYUN BU AKŞAM

Bu akşam saat 20:00'de Çat Kapı Prova'da Herkes Sihirbaz Olacak adlı çocuk oyununun okuma provası yayınlanacak. 16 Ocak saat 11:00'de Çocuk Saati'nde Profesör Malumatfuruş'la Denenmemiş Deneyler, Karagöz Hacivat, Kukla Yapımı ve Hikaye Zamanı programları çocuklarla buluşacak. Aynı gün saat 19:00'da, “Sahnenin Gizli Kahramanları” isimli söyleşinin yeni konuğu Sahne Teknisyeni Süleyman Çetiner olacak.

23 Ocak saat 15:00'te, “Müge Akyamaç ile Role Hazırlık Atölyesi” gerçekleştirilecek. 24 Ocak saat 20:00'de İBB Şehir Tiyatroları Sahne Direktörü, Oyuncu Ayşegül İşsever ile oyunculuk üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek. 29 Ocak saat 20:00'de Çat Kapı Prova'da Antigone adlı oyunun okuma provası yayınlanacak. 31 Ocak saat 15:00'te Hayal-i Temsil isimli oyun seyirciyle buluşacak.