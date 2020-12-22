Sanal müzeleri 11,5 milyon kişi ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2 bin eserin sergilendiği Tarsus Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Ersoy, "32 müze ve ören yerimiz sanal ortamda da gezilebilmektedir. 'Sanalmuze.gov.tr' web sayfası üzerinden sunduğumuz bu hizmet 11,5 milyon ziyaretçi rakamına ulaşmıştır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, beraberinde Mersin Valisi Ali İhsan Su ve diğer ilgililerle önce Tarsus Kaymakamlığını ardından ilçe esnafını ziyaret etti.

Daha sonra ilçedeki Antik Yol’a geçen Ersoy, burada inceleme yaptıktan sonra Tarsus Müzesi açılış törenine katıldı.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, müzeye çevrilen yapının 70 yıllık tarihi ve mimarisi ile bir kültür mirası olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, şunları söyledi:

* Yapı içerisinde Prehistorik Dönem’den Helenistik Dönem’e, Tunç Evi Canlandırma Odası’ndan Ashâb-ı Kehf Canlandırması’na Roma ve Doğu Roma Karma Salonu’ndan İslami Dönem Anlatımı’na, Tarsus Mutfak Kültürü’nden, Yörük ve Giyim Kültürü’ne kadar uzanan, dönemsel özellikleri, yaşamları, tarihi ve kültürleri yansıtan bölümler ve canlandırmalar var.

* Görsel ve işitsel sistemler ile desteklenen, görerek, hissederek, öğrenerek gerçekleşecek bir kültür ve tarih yolculuğu ziyaretçilerimizi bekliyor.

* 2 bin eserin sergileneceği ve mescidinden hediyelik eşya dükkanı, kafesi, bebek bakım odası, engelli vatandaşlarımız için asansörüne kadar gerekli tüm sosyal donatıları tamamlanmış olan yeni Tarsus Müzesi ile Mersin’e 32 milyon 250 bin liralık bir yatırım yapmış olduk.

“ZİYARETÇİ MEMNUNİYETİ İKİ KAT ARTTI”

Çağdaş müzecilik anlayışıyla, teşriften teknoloji kullanımına, günün gereklerini tüm müzeler için bir standart haline getirmek için yenileme çalışmaları yaptıklarını anlatan Ersoy, şöyle devam etti:

* Yeni açtığımız müzelerde de bütün bu modern altyapıyı inşa etmeye özen gösteriyoruz. Dünyanın en büyük havaalanı müzesi olan bin metrekarelik İstanbul Havalimanı Müzesi gibi projelerle müzecilikte öncü yaklaşımları hayata geçirirken, çok lisanlı elektronik sesli rehberlik sistemi ile müze ve ören yerlerimizi ziyaretçilerin ilgi ve merakına en üst düzeyde cevap verecek şekilde donatmayı sürdürüyoruz.

* Teknoloji kullanımı noktasında şunu da özellikle belirtmek isterim ki, bugün önde gelen 32 müze ve ören yerimiz sanal ortamda da gezilebilmektedir. ‘Sanalmuze.gov.tr’ web sayfası üzerinden sunduğumuz bu hizmet 11,5 milyon ziyaretçi rakamına ulaşmıştır.

* Yine olası eksiklerin giderilmesi ve sürekli denetimin sağlanabilmesi adına, müze ziyaretçilerinin deneyim, öneri ve şikayetlerini paylaşmalarını sağlayan sistemi hizmete aldık. Paylaşım konusuna dair yapılan işlemleri sürekli takip ettiğimiz ve ilgili vatandaşımızı da bilgilendirdiğimiz bu sistem sayesindedir ki şikâyetlerin hızla çözümlenmesi sağlanmış, ziyaretçi memnuniyeti iki kat artmıştır. (DHA)

