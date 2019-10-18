Sanatçılar da İstanbul’da söz söyleyecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaatleri arasında da bulunan İstanbul Büyükşehir Kent Konseyi bugün kuruldu. İstanbul’u katılımcı bir anlayışla yönetebilmek amacıyla hayata geçirilen İstanbul Kent Konseyi 1. Olağan Kurul Toplantısı bugün Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.



İstanbul Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir’in de katıldığı Genel Kurul Toplantısı’nda, yönetim kurulu başkanıyla birlikte 42 asil üye, 42 de yedek üye seçildi. Üyeler arasında MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, Sabancı Üniversitesi'nde İklim Uyum Politikası çalışanı Dr. Ümit Şahin, gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, sanat dünyasından Mert Fırat ve Demet Evgar, TFF İstanbul İl Temsilcisi Ali Tanrıyaşükür gibi isimlerin yanında, Çiçekçiler Derneği, TMMOB, İstanbul Tabip Odası tarafından yetkilendirilen üyeler yer aldı.

İstanbul Kent Konseyi Başkanlığı’na mimar ve öğretim görevlisi Tülin Hadi seçildi. Hadi’nin özgeçmişi şöyle: Mimar Tünde Tülin İlhan (Tülin Hadi) 1969 yılında İstanbul’da doğdu. Orta eğitimini 1987 yılında Saint Michel Fransız Lisesi’nde tamamlayan Hadi, İTÜ Mimarlık Fakültesi’ni bitirdikten sonra, bir süre Londra’da Bernard Blauel’in ofisinde ve daha sonra bir süre Turgut Cansever ile çalıştı. Hadi, halen hem eğitim verip hem de mimarlık yapıyor.