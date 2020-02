Sanatçılardan Beyoğlu’na çıkarma

Kültür-Sanat alanının önde gelen isimleri, Beyoğlu Belediyesince düzenlenen “Kültür-Sanat Dünyası ile İstişare Toplantısı” isimli etkinlikte buluştu. Çok sayıda sinema ve tiyatro oyuncusu ile yönetmen ve gazetecilerin bir araya geldiği toplantıda, bir dönem İstanbul’un kültür ve sanat merkezi olan Beyoğlu’na kültür sanat alanında yapılan ve yapılabilecek çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Beyoğlu Belediye Başkanının ev sahipliğindeki etkinliğe, İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz ile aralarında Derviş Zaim, Ezel Akay, İzzet Günay, Turgay Tanülkü, Vildan Atasever, Hakan Boyav, Nedim Saban, Sermiyan Midyat gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda oyuncu, yönetmen ve gazeteci katıldı.



AKM’NİN YÜZDE 85’İ TAMAMLANDI

“Beyoğlu Kültür Yolu Rotası” isimli bir projeleri olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu’nun birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını anlatarak, “İnsanın, kültürün ve sanatın derinliğini, hissederek, yaşayarak ve yaşatarak büyük bir sorumluluğu üstlendiğimizin farkındayız. Burada her inancın, her kültürün, her medeniyetin, her rengin, her dilin, her dinin yaşadığı ve var olduğu bir alandan bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

Taksim’in Beyoğlu ve İstanbul’un merkezi olduğunu kaydeden Yıldız, “Taksim Meydanı’nda yapılan AKM, kültür sanat camiasının takibinde olan önemli bir proje. AKM’nin kaba inşaatının yüzde 85’i, genel inşaatının da yüzde 25’i tamamlanmış durumda. 29 Ekim 2020’de AKM’de Cumhuriyet Bayramını kutlayacağımız bir program planlanıyor. Atlas Sineması bir sinema müzesi haline getiriliyor” dedi.

SANATÇILAR BAŞKAN’A FİKİRLERİNİ SUNDU

Ünlü oyuncu Hakan Boyav da Beyoğlu’nun kültür sanatın yoğun olarak yaşadığı bir semt olduğunu söyleyerek, “Beyoğlu’nun bir kültür merkezi olarak yapılacak işi de çok. Ben Beyoğlu’nu her tür kültür ve sanatın aslında en yoğun şekilde yaşandığı bir semt olarak görüyorum” diye konuştu.

‘ÖZEL TİYATROLAR YAŞAMALI’

Tiyatro sanatçısı Nedim Saban ise AKM’nin güzel bir proje olduğunu söyleyerek, “Tepebaşı, Küçük Sahne ve Muammer Karaca’nın özel tiyatro açısından çok önemli yeri var. Biz burada yaşamak istiyoruz ancak öncelikli olarak buradaki bu dört tiyatronun yaşaması gerekiyor” dedi.



ÖZEL TİYATROLARIN KAPANDIĞINI SÖYLEDİ

Kumbaracı 50 Sahnesi adına katılan Gülhan Kadim ise Beyoğlu’ndaki özel tiyatroların kapandığını ya da Kadıköy gibi ilçelere taşındığını söyledi.

“TİYATRO DAVETİYELERİNİ İMKANI OLMAYANLARA ULAŞTIRALIM”

Tiyatro sanatçısı Volkan Severcan ise, “İstiklal Caddesi’nden Beyoğlu’na girince, tabelalara bakınca sanki başka bir ülkede gibi hissediyoruz. ‘İnsanlar Beyoğlu’na gelirken takım elbiseyle gelirdi’ günlerine dönmek gerek. Ayrıca seyirciye bedava sunulan tiyatro, değersiz hale geliyor. Oyunun ortasında girip çıkanlar oluyor. Bu davetiyeleri tiyatro seyretmek isteyip bu parayı vermesi mümkün olmayan insanlara ulaştırın” ifadelerini kullandı.

‘KALAN TEK BİREYSEL SİNEMA BİZİZ’

Majestic sinemaları adına katılan Kerem Dilbaz, Beyoğlu’nda kalan tek bireysel sinemanın kendileri olduğunu belirterek,

“Ama bizim de yavaş yavaş sonumuz geliyor. Her ay sinemada zarar halindeyim. Umarım Beyoğlu’nu tekrar kültür merkezi haline getiririz” diye konuştu.

Ünlü yönetmen Ezel Akay da “Tekrar mahalle sinemalarına dönmek lazım. Beyoğlu bunun için çok iyi denektir” şeklinde konuştu.